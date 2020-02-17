Уфа, , 09:20 — REGNUM Пять человек пострадали в дорожном происшествии на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 17 февраля на 206 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург.

Сообщается, что водитель автомашины Volkswagen Golf не справился с управлением, и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате дорожного происшествия пострадали пять человек.

Двух человек зажало в автомобиле. Спасатели отключили аккумулятор в транспортном средстве и деблокировали пострадавших при помощи гидравлического инструмента.

Всех пострадавших доставили в больницу города Мелеуз.

В настоящее время сотрудники оперативных служба выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре в ДТП пострадали пять человек