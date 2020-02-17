Минусинский район, Красноярский край, , 09:14 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели четверых человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Сообщение о трагедии поступило в следственные органы утром 17 февраля. В частном доме в посёлке Опытное поле Минусинского района Красноярского края обнаружили мёртвыми 34-летнюю женщину и троих мужчин — 39-летнего сына хозяйки дома и его приятелей 36 и 39 лет. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

По предварительным данным, 16 февраля мужчина пригласил в гости своих знакомых. Компания распивали алкоголь, после этого все остались ночевать в доме. Кто-то из присутствующих закрыл заслонку печи. По предварительным данным, все четыре человека отравились угарным газом. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в феврале 2020 года от отравления угарным газом погибли двое детей.

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