Самара, , 09:08 — REGNUM Пять человек пострадали во время дорожного происшествия в Самаре. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в полночь 16 февраля автомобиль ВАЗ-21 213 «Нива», за рулем которого находился 30-летний водитель в нетрезвом состоянии, двигался по ул. Краснодонская в направлении ул. Нагорной.

Около дома № 67 на перекрестке он не пропустил двигающуюся по главной дороге автомашину Renault Logan. В результате произошло столкновение.

В результате аварии пострадали два пассажира Renault Logan, а также два пассажира и водитель «Нивы». Все были доставлены в больницу.

В настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе на остановке транспорта горел маршрутный автобус