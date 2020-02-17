Уагадугу, , 09:09 — REGNUM В результате нападения на церковь на севере Буркина-Фасо погибли по меньшей мере 10 человек, об этом 17 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, неизвестные вооруженные люди ворвались в церковь, расположенную в провинции Яга во время богослужения и открыли огонь. Бандиты похитили пастора и скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, в северной части Буркина-Фасо действует чрезвычайное положение, необходимость которого обусловлено террористической угрозой.

За последние четыре года в результате действий преступных группировок здесь погибли порядка 700 человек. 270 тыс. человек стали беженцами.

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