Далматово, Курганская область, , 09:01 — REGNUM В кафе курганского города Далматово сотрудники полиции застали несовершеннолетних, распивавших алкоголь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Полицейские осуществляли проверку соблюдения лицензионных требований, а также выявляли торговлю нелегальным алкоголем в одном из кафе Далматово. И столкнулись там с четырьмя пьяными подростками.

В отношении владельца кафе будут приняты меры административного воздействия, сообщает пресс-служба курганской полиции.