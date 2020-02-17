Кемерово, , 08:59 — REGNUM Поисковые мероприятия на месте обрушения склона карьера завершены. Об этом сообщил глава Гурьевского района Станислав Черданцев.

«Поисковые мероприятия завершены. Машинист бульдозера Максим Сушо погиб. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами… Со стороны компании будет оказана всесторонняя поддержка семье. Сейчас работает межведомственная комиссия, устанавливаются причины произошедшего. Ситуацию держу на контроле», — написал Черданцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2020 года в Урском сельском поселении, в районе горы Копна, произошло обрушение нерабочего глиняного борта карьера. Погиб рабочий.

Возбуждено дело — по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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