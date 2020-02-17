Уфа, , 08:53 — REGNUM Пассажирский автобус загорелся в Уфе. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в пассажирском автобусе ПАЗ на остановке общественного транспорта «Стадион Гастелло» поступило на пульт спасателям рано утром 17 февраля.

Сообщается, что пожарные в течение 10 минут ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что автобус не успел выйти на маршрут, поэтому в нем не было пассажиров.

Дознавателю МЧС предстоит выяснить причины возгорания.

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