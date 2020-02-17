Курган, , 08:52 — REGNUM В Кургане оштрафован водитель автобуса за потребление наркотических средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Местный 41-летний житель"под кайфом за рулём был выявлен сотрудниками Госавтоинспекции в городе Кургане 5 февраля во время рейда. В отношении него был составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

На данный момент водитель, севший за руль пассажирского автобуса в наркотическом опьянении, уволен из предприятия.