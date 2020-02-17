Красногорск, , 08:51 — REGNUM В Московской области решается судьба четверых детей многодетной семьи, чьи родители погибли. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передаёт агентство «Москва».

Трагедия случилась в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа. Глава семейства убил супругу, а после покончил с собой.

По словам Мишоновой, семья считалась благополучной и на учёте не состояла.

«Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку», — сказала она.

По предварительной версии, конфликт в семье произошёл на фоне бракоразводного процесса.