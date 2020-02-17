Владивосток, , 08:48 — REGNUM Последствие мощного циклона во Владивостоке устраняют 130 единиц техники и 90 работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«К снегопаду все службы были готовы. С 12 часов ночи работает оперативный штаб. Техника вышла на дороги в 04:30 утра. Очищать город будем в круглосуточном режиме», — пояснили в штабе при мэрии.

Проезд по всем автодорогам Владивостока на данный момент открыт. Усложняется ситуация из-за сильного ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снежный циклон прошёлся над Приморьем 16−17 февраля. Синоптики прогнозируют ещё осадки.