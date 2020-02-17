Кемерово, , 08:42 — REGNUM В Кузбассе во время обрушения склона карьера погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обрушение склона карьера золотодобычи произошло 15 февраля 2020 года. Под завалом оказался 28-летний оператор бульдозера.

«По версии следствия, в карьере производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. Когда началось обрушение склона карьера, машинист бульдозера находился рядом с техникой. В результате мужчина оказался под завалом горной глиняной массы. После проведения спасательных работ его тело было извлечено на поверхность», — уточнили в СКР.

Причиной обрушения, по предварительным данным, могло стать потепление. Расследование уголовного дела продолжается.