Луганск, , 08:44 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 17 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под огнём оказался населённый пункт Смелое. Боевая машина пехоты ВСУ произвела в его направлении 20 выстрелов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в направлении Смелого боевики ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм.

Читайте также: Боевики ВСУ один раз нарушили режим перемирия — ЛНР