Уфа, 17 февраля 2020, 08:42 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в жилом доме в деревне в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, утром 16 февраля в деревне Абзаново Зианчуринского района загорелся бревенчатый дом.
По тревоге были подняты 7 огнеборцев на трех единицах техники, а также сотрудники других экстренных служб.
Прибыв на место происшествия, пожарные зафиксировали открытое горение строения площадью 4*4 метров, которое удалось ликвидировать в течение 40 минут с момента поступления сообщения о возгорании.
Сообщается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела мужчин, 1958 и 1966 годов рождения.
В настоящий момент, дознаватель МЧС выясняет все причины происшествия.
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