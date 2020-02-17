Уфа, , 08:42 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в жилом доме в деревне в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 16 февраля в деревне Абзаново Зианчуринского района загорелся бревенчатый дом.

По тревоге были подняты 7 огнеборцев на трех единицах техники, а также сотрудники других экстренных служб.

Прибыв на место происшествия, пожарные зафиксировали открытое горение строения площадью 4*4 метров, которое удалось ликвидировать в течение 40 минут с момента поступления сообщения о возгорании.

Сообщается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела мужчин, 1958 и 1966 годов рождения.

В настоящий момент, дознаватель МЧС выясняет все причины происшествия.

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