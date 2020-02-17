Магас, , 08:38 — REGNUM В Ингушетии поздно вечером 16 февраля произошла автоавария, в которой есть погибшие и раненые. В городе Назрани столкнулись Mercedes и Volkswagen.

«В результате происшествия пострадало четыре человека и один человек погиб на месте», — говорится в сообщении республиканского управления МЧС РФ.

Инцидент произошел на улице Тангиева в Назрани в 23:36. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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