Сана, , 08:45 — REGNUM В результате столкновений в йеменской провинции Аль-Джавф были убиты 18 повстанцев-хуситов, об этом 17 февраля сообщает агентство Saba.

Как отмечают журналисты, помимо погибших ополченцев, также несколько человек получили ранения. Им оказывается необходимая помощь. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна группировка.

Как передавало ИА REGNUM, конфликт в Йемене начался в 2014 году. С тех пор в результате столкновений погибли десятки тысяч человек. 14 млн человек живут в условиях приближающегося голода.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека погибли при взрыве в Йемене