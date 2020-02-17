Пхаджу, Южная Корея, , 08:42 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, тринадцать туш кабанов были обнаружены в окрестностях города Пхаджу и уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо и уезде Хвачхон провинции Канвондо.

Отмечается, что шесть трупов животных были обнаружены в районе Чжиндон-мён города Пхаджу, один труп — в районе Чжаннам-мён узда Ёнчхон, два трупа — в районе Хвачхон-ып и три трупа в районе Самсо-мён уезда Хвачхон, один труп — в районе Кальмаль-ып уезда Чхольвон.

Известно, что это семьдесят третий случай обнаружения трупов диких животных в окрестностях уезда Хвачхон, шестьдесят пятый — в окрестностях уезда Ёнчхон, пятьдесят седьмой случай — в окрестностях города Пхаджу и двадцать второй случай — в окрестностях уезда Чхольвон. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до двухсот семнадцати.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.