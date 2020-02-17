Пекин, , 08:31 — REGNUM Граждан РФ среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в данный момент нет. Об этом РИА Новости рассказал пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

На данный момент 10,8 тыс. человек вылечились от смертельного вируса. При этом число заражённых в КНР превысило 70,5 тыс.

Как сообщало 17 февраля ИА REGNUM, число умерших от заражения коронавирусом в КНР возросло до 1770 человек.

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