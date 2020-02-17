Благовещенск, , 08:31 — REGNUM Сообщения о минировании детских садов оказались ложными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Утром, 17 февраля, пять дошкольных учреждений получили сообщения о минировании, из-за чего была проведена экстренная эвакуация из 11 корпусов. К детским садам прибыли специальные службы, которые проверили здания, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

После проведения проверки, дошкольные учреждения вернулись к своей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация десяти детских садов прошла во Владивостоке.