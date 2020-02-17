Хабаровск, , 08:29 — REGNUM Трое школьников попали в больницу, двое из них в реанимацию после ДТП с участием автомобиля ДПС в Хабаровске. Возбуждено уголовное дело.

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Свидетельства очевидцев привело ИА ДВ-Новости. Трое школьников ехали с празднования 13-летия одного из них, находились в иномарке, за рулём был отец именинника, они выезжали из-за угла, мимо одного из торговых центров города. С другой стороны, тоже из-за угла, по полосе разделения с проблесковым маяком и сиреной ехал автомобиль ДПС. Друг друга не видели ни водитель иномарки, ни водитель полицейской машины. Удар автомобиля ДПС пришёлся на заднюю боковую дверь иномарки. Медпомощь потребовалась всем участникам ДТП, но больше всех пострадали дети.

По мнению очевидцев, виноват в ДТП водитель иномарки — он поторопился. Экипаж машины ДПС «летел» на подмогу своим коллегам, которые преследовали пьяного водителя. Все точки расставит следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии увеличилось количество пострадавших и погибших в ДТП.