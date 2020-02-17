Гонконг, Китай, , 08:15 — REGNUM Полиция Гонконга настигла вооруженных преступников, похитивших из гонконгского супермаркета шесть сотен рулонов туалетной бумаги, сообщает 17 февраля телеканал NDTV.

Паника, возникшая на рынке Гонконга в связи с пандемией коронавирусной пневмонии из Китая, толкнула группу вооруженных людей на преступление. Сообщается, что трое мужчин задержали водителя грузовика одного из супермаркетов и, угрожая ему ножом, совершили грабеж.

Полиции удалось задержать преступников и вернуть украденные рулоны.

Сообщается, что охватившая жителей Гонконга покупательская истерия, действительно, привела к дефициту товаров в магазинах региона. Власти уверяют граждан, что снабжения продовольственных товаров и продуктов питания в стране остается стабильным, и поводов для беспокойства нет.