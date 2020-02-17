Владивосток, , 08:06 — REGNUM Из-за неубранной проезжей части от снега остаётся затруднённым движение автотранспорта в отдалённых районах Владивостока. Центральную часть города почистили.

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По информации из соцсетей, особенно плохо было движение автомобилей в утренние часы. Пробки отмечались на 7−9 баллов.

Дорожные службы устраняют снежные заносы на всех транспортных развязках города. Особенно плохо с проездом на Нейбута, в районе бухты Тихая, на Чуркине, Эгершельде. Замедленно движение в сторону Второй речки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Владивостока посоветовали горожанам в случае нехватки автобусов в связи со снегопадом пересесть на электрички.