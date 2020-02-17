Якутск, , 07:35 — REGNUM Стали известны подробности ДТП в Якутии, которое произошло 16 февраля на 415-м километре автотрассы «Вилюй», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД республики.

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Установлено, что водитель автомашины «Тойота Хайс» выехал на полосу встречного движения между сёлами Жемкон и Лекечен Вилюйского района, где столкнулся с «КамАЗом».

"В результате ДТП три человека получили травмы. Так, водитель-нарушитель получил переломы и травматическую ампутацию части ноги, у женщины 1958 года рождения — травма головы и перелом ноги, у 10-летней девочки — перелом ноги и множественные ушибы. В момент ДТП пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что, судя по всему, уберегло их от более тяжелых травм, а, возможно, и от гибели,» — пояснили в ГИБДД.

Водитель микроавтобуса имеет стаж 16 лет, в течение 2019 года он восемь раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии днём 16 февраля произошло ДТП. По счастливой случайности обошлось без жертв.