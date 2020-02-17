Владивосток, , 07:25 — REGNUM После получения сообщений о минировании зданий, в понедельник, 17 февраля, во Владивостоке проведена эвакуация детей и персонала из 10 детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Эвакуация проведена в детских садах № 19, 26, 46, 70, 130, 140, 159, 162, 179 и 192. Из-за сильнейшего снегопада, произошедшего во Владивостоке в ночь на понедельник 17 февраля, многие родители не повели детей в детские сады. На места происшествий выехали представители специальных служб и кинологи с собаками.

«Десять детских садов в разных районах города получили сообщения, идёт проверка, дети размещены в ближайших учреждениях», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара в детском саду в Санкт-Петербурге эвакуировано более 200 человек.