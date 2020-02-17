Рубцовск, Алтайский край, , 07:19 — REGNUM Власти Рубцовска (Алтайский край) снесли туалет и водяную колонку чете пенсионеров Смирновых (один из которых — инвалид, другая — ветеран труда), вынуждая стариков съехать из квартиры, расположенной в доме по адресу Рабочий тракт, 13, признанным аварийным и подлежащим сносу ещё в 2009 году. Как сообщают «Вести-Алтай», предложенную муниципалитетом жилплощадь пенсионеры отказались занимать, потому как обещанные квадратные метры оказались до смешного маленькие.

К тому же Рубцовский городской суд тоже стал на сторону стариков и обязал местную администрацию выдать им благоустроенную двухкомнатную квартиру вне очереди. Но прошло уже четыре года, а решение суда так и не исполнено.

«Администрация Рубцовска снесла ему на улице туалет. А он человек преклонного возраста. Убрали колонку с водой. То есть ухудшаются условия, и его вынуждают съехать в какое-то съёмное жильё с этого дома. Ему завышается оплата коммунальных платежей», — пояснил юрист Евгений Соснов. По его словам, муниципальное жильё в городе есть, но его распределение вызывает вопросы. К примеру, чиновники не захотели отдавать Смирновым одну из квартир, потому что в ней нужен «косметический ремонт», но при этом заплатили уже 500 тысяч рублей в качестве штрафа по исполнительному производству.

Тем временем, чиновники намереваются лишить пенсионеров последней крыши над головой.