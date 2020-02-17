Москва, 17 февраля 2020, 07:16 — REGNUM В течение дня понедельника, 17 февраля, усиление скорости ветра может представлять опасность для жителей Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«В период с 07 часов до 18 часов 17 февраля местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 14−19 м/с», — сообщили в ведомстве со ссылкой на прогноз Росгидромета.
Жителям столицы настоятельно рекомендовали соблюдать правила безопасности: обходить шаткие рекламные и иные конструкции, не парковать машины вблизи деревьев.