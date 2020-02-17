Хайнань, Китай, , 07:18 — REGNUM В провинции Хайнань, Китай, очень осторожно, но уже говорят о том, что пик эпидемии коронавируса на тропическом острове пройден. Растёт не по дням, а по часам и количество пациентов, выписанных из госпиталей с полным выздоровлением.

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Как сообщил официальный русскоязычный портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, количество вылеченных и выписанных пациентов на острове выросло до 52 человек. Утром 17 февраля сообщали о 39 излечившихся.

Как сообщает издание, местные медики, пока с очень большой осторожностью, говорят о том, что пик эпидемии пройден и дальше ситуация должна только улучшаться. Об этом свидетельствует и тот факт, что уже несколько суток на острове не фиксируют новых пациентов с коронавирусом.

Осторожные, но очень оптимистичные прогнозы делают и официальные власти КНР. В эфире Центрального телевидения КНР прозвучали слова главврача специализированной больницы Лэйшэньшань в Ухане Ван Синьхуаня о том, что «поворотный момент в эпидемии уже наступил».

Как сообщало ИА REGNUM, в островной провинции Хайнань, как и в остальных регионах Китая, введён строжайший карантин в связи с эпидемией коронавируса.