Москва, , 06:56 — REGNUM Самолет Boing-777 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс сообщением «Уфа — Пхукет», совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, чем вызвал неоправданный ажиотаж в СМИ, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Интернет-издания поспешили распространить информацию о якобы возникшей на борту Boing неисправности. Однако, как утверждают представители авиакомпании, посадка в столичном аэропорту была плановой. Более того, многие пассажиры имели билеты именно до Шереметьево.

«Вскоре самолет продолжит полет в Пхукет — время вылета около 7 утра по Москве», — сообщил собеседник агентства.