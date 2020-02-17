Хабаровск, , 06:46 — REGNUM Жительница Хабаровска, у которой полгода назад похитили малолетнюю дочь, смогла вернуть ребёнка.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, в августе 2019 года бывший супруг хабаровчанки похитил их общую дочь и вывез её за границу — сначала в Южную Корею, затем в США.

Мать смогла установить местоположения ребёнка. Пока женщина оформляла срочную визу, её адвокат вылетел в США и организовал видеозвонок с девочкой. Выяснилось, что отец избивал ребёнка, надолго запирал в доме без средств связи. В школе, где обучалась девочка, об этом не знали. Россиянке помогали вернуть дочь МИД РФ, МВД РФ, посольство РФ в США, Интерпол. Фактами избиения девочки занялась американская служба DCF — аналог российской службы опеки. Сразу забрать девочку не получилось из-за определенных процедур, связанных с законами штата Флорида, США. Но 13 февраля хабаровчанка смогла вернуть ребёнка. Сейчас мать и дочь находятся в Майами и готовятся к вылету на Родину. Женщина уже занялась поисками хорошего психолога, который будет работать с девочкой по возвращении домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года житель Хабаровска Денис Лисов тайно вывез троих дочерей из Швеции, где их пытались отобрать и передать в мусульманскую семью.