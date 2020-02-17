Порт-Морсби, , 06:29 — REGNUM Зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,5 в акватории Северного острова Новой Зеландии. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмособытие было обнаружено в 00:28 UTC (03:28 мск).

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 586 км к северо-востоку от населенного пункта Фангареи, где численность населения составляет 51 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.