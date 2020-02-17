Хабаровск, , 06:31 — REGNUM В Хабаровске эвакуируют детские сады в связи с угрозой взрывов. Сообщения о заложенных взрывных устройствах получены на электронные адреса дошкольных учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Эвакуация проводится спокойно в ближайшие социальные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные мероприятия в понедельник, 17 февраля, проходят в Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Там также получены сообщения о ложном минировании.