Сеул, , 06:11 — REGNUM Число зафиксированных заболевших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до 30. Об этом сообщает издание «Рёнхап», ссылаясь на организацию центров по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что новой инфицированной оказалась 68-летняя женщина, жена 82-летнего мужчины, который стал 29-м заболевшим вирусом.

Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, 366 граждан страны, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, отпущены медиками после 14 дней карантина.

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