с. Алтайское, , 06:00 — REGNUM Только вмешательство прокуратуры помогло предотвратить вероятный летальный исход двух инвалидов первой группы (мужчины и женщины), страдающих хронической почечной недостаточностью. Как пояснил прокурор Алтайского района Роман Косарев, медики отказали пациентам в бесплатной доставке к ближайшему месту получения процедуры гемодиализа (в Бийск), несмотря на то, что пропуск данной процедуры может привести к летальному исходу больных.

Исковое заявление о возложении на министерство здравоохранения региона обязанности организовать и обеспечить доставку граждан от места жительства до места получения медицинской помощи и обратно суд удовлетворил в полном объеме.

«Решение суда обращено к немедленному исполнению», — сказано в официальном сообщении краевой прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где почти половина населения проживает в сельской местности, после оптимизации здравоохранения возникли серьёзные проблемы с первичным медицинским звеном. Многие сельские поликлиники и больницы закрылись, и чтобы получить медицинскую помощь, населению за свой счёт приходиться преодолевать десятки километров.

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