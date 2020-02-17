Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:59 — REGNUM Почти все детские сады Комсомольска-на-Амуре эвакуировали в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Читайте также: Из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали мэрию Хабаровска

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 53 детских дошкольных учреждениях города. Персонал и правоохранительные органы эвакуируют детей в ближайшие социальные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние два года Дальний Восток терроризируют неизвестные с ложными сообщениями о готовящихся терактах. Эвакуируют торговые центры, социальные и спортивные учреждения, мэрии городов. Самолёт, вылетевший из Хабаровска в Москву, вынужден был вернуться из-за сообщения о взрывном устройстве.