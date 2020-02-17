Владивосток, , 05:56 — REGNUM В пятницу, 21 февраля, в Приморье синоптики прогнозируют новый снегопад, который пройдёт на фоне положительных температур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прогноз опубликован на сайте «Примпогоды», где указано, что со вторника, 18 февраля, в крае установится погода без осадков. Температурный фон всю неделю будет отрицательный. Во Владивостоке в ночные часы температура будет доходить до — 10 °C, днем −2…−4°С.

Ожидается, что в пятницу, 21 февраля, в крае опять пройдёт снег. На фоне потепления не исключается, что ударят смешанные осадки. Более точный прогноз погоды синоптики сделают во вторник, 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия мощного снегопада устраняют в Приморье: на дорогах края работают до 150 единиц специальной техники.