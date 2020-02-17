Якутск, , 05:48 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала навести в Якутске и пригородах порядок с безнадзорными лошадьми, акцентировав, что необходимо привлекать к ответственности хозяев, которые не следят за животными.

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«Проблема с лошадьми появилась года четыре назад, потому что кормовую базу коневодов уменьшили и лошади заходят в город. Понятно, что, когда решится вопрос по пастбищам, их надо будет огораживать. А сейчас, когда у коневодов нет земли — кони гуляют как хотят, вместе с собаками уже на помойках питаются. И мы после этого говорим, что лошадь — это наше священное животное. Нужно усилить ответственность владельцев», — цитирует главу Якутска YAKUTIA.INFO.

Как сообщало ИА REGNUM, для Якутска уже привычна картина в разных районах города: мусорные баки на придомовых территориях «облеплены» бездомными сворами собак и бродячих лошадей.