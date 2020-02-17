Розо, , 05:41 — REGNUM Службы спасения Доминики ведут поиск пропавшего у побережья легкомоторного самолета, на борту которого находились четыре человека, сообщает 16 февраля Dominica News Online.

Как стало известно, зарегистрированных во Франции самолет Piper F-OGKO с двумя пилотами и двумя пассажирами на борту рухнул вечером воскресенья, 16 февраля. Информацию об аварии поступила в службы спасения около 19:30.

На поиски места крушения в море вышли спасательные катера. Что стало причиной аварии, не известно.