Пекин, , 05:36 — REGNUM Число погибших от заражения коронавирусом в КНР возросло до 1770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по здравоохранению КНР.

Сообщается, что на 17 февраля 10,8 тыс. человек удалось вылечить от смертельного вируса, число инфицированных в стране превысило 70,5 тыс.

Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, от коронавируса в КНР погибли 1523 человека, заражены болезнью более 66,4 тыс. человек.

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