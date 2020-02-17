Владивосток, , 05:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморье выпала месячная норма осадков, что оказалось немного больше, чем прогнозировалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Из-за сильного снегопада в Приморье зафиксирован подъём аварийности, однако, аэропорт работает без задержек. В понедельник, 17 февраля в крае будет облачно, будет идти снег, местами до сильного.

«Всего за сутки в крае выпало до 23 мм снега, самый большой показатель зафиксирован в Находке. Во Владивостоке прогнозировалось выпадение 15−20 мм снега, на данный момент количество выпадавших осадков в городе составляет 15 мм, что равняется месячной норме», — уточнил руководитель пресс-службы Примгидромета Виктор Чулков.

Как сообщало ИА REGNUM, в удалённых районах Приморья жители отмечают небывалый уровень осадков — в сёлах Щербаковка и Горноводное выпало до одного метра снега.