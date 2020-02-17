Владивосток, 17 февраля 2020, 05:18 — REGNUM Из-за сильных осадков и сложившейся неблагоприятной обстановки на дорогах края, в Приморье отменены 25 междугородних автобусных рейсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Также в крае отмечается повышение аварийности на дорогах, связанной с гололёдными явлениями.
В столице региона Владивостоке сильный снегопад дезорганизовал работу общественного транспорта, в социальных сетях жители города жалуются на отсутствие автобусов, в тоже время мэрия города заявляет, что на маршруты вышло достаточное количество автобусов, трамваем и троллейбусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье дорожные службы устраняют последствия мощного снегопада.