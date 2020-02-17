Хайнань, Китай, , 05:08 — REGNUM Замглавы Народного банка Китая Фань Ифэй рассказал о мерах, которые его ведомство предприняло для предотвращения распространения коронавируса. Купюры отправляют на дезинфекцию.

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Как сообщил официальный русскоязычный портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, со ссылкой на официальное сообщение Народного банка КНР, на рынок выпущено около 600 млрд юаней новыми банкнотами. Это почти $ 86 млрд. Замглавы Народного банка сообщил, что старые купюры отправляют на дезинфекцию — на недельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае власти предпринимают беспрецедентные карантинные меры для борьбы с эпидемией коронавируса.