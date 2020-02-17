Владивосток, 17 февраля 2020, 05:07 — REGNUM Жители Владивостока в социальных сетях массово жалуются на отсутствие общественного транспорта и переполненные автобусные остановки.
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Городские власти уверены, что транспорта на городских маршрутах достаточно, но признают, что движение на некоторых участках затруднено, рекомендуя воспользоваться внутригородскими электричками, пишет PrimaMedia.
В пресс-службе администрации Владивостока пояснили, что на внутригородских маршрутах работают 515 автобусов, 11 трамваев и 7 троллейбусов.
«Из-за большого количества выпавшего снега движение на некоторых участках затруднено. Во Владивостоке также курсирует внутригородская электричка», — уточнили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, последствия мощного снегопада, прошедшего во Владивостоке, устраняет спецтехника.