Пекин, , 05:05 — REGNUM В официальных СМИ Китая опубликовано разъяснение слухов, появившихся в последние дни в сети, о том, что в стране будут расстреливать людей, зараженных коронавирусом и скрывающих это.

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Как сообщил официальный русскоязычный портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, ссылающийся на данные официальных властей, некоторые действия и даже бездействия, связанные с коронавирусом, признаны уголовным преступлением.

В связи с беспрецедентными мерами, предпринимаемыми властями КНР для подавления эпидемии, некоторые люди начали вести себя неадекватно — убегать из-под карантина, угрожать заразить окружающих, повреждать защитные костюмы медиков.

«Утаивание информации о заболевании, особенно в случае, если человек заболел сам и заразил окружающих, утаивание информации о посещении опасных регионов приравнено к созданию угрозы общественной безопасности. А с такими в Китае не церемонятся — вплоть до исключительной меры. Уголовная ответственность предусмотрена за нарушение условий карантина, особенно жестко власти Китая будут поступать с коррупционерами, пожелавшими нажиться на коронавирусе, например, с изготовителями контрафактных масок. Расстрел грозит чиновникам, которым придёт в голову похитить, присвоить средства, направленные на борьбу с эпидемией. На войне — как на войне», — сообщило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае введены беспрецедентные карантинные меры для борьбы с эпидемией коронавируса.