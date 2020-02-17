Токио, , 04:37 — REGNUM Япония эвакуировала своих граждан из китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр нового типа коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что пятым чартерным рейсом были вывезены 65 человек — 36 граждан Японии и 29 китайских граждан, среди которых члены семей японцев.

Самолёт сел в аэропорту Токио утром 17 февраля.

На 17 февраля число жертв заражения новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло 1969.

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, количество инфицированных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 355

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