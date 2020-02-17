Якутск, , 04:31 — REGNUM В микрорайоне Марха Якутска 16 февраля загорелся частный магазин, троих человек эвакуировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС Якутии.

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Пожар случился в полдень.

«На момент прибытия пожарных из-под крыши здания магазина валил дым. В результате пожара огнём повреждена кровля. Магазин удалось спасти, людей — эвакуировать. Причиной возгорания было несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, В Ленинградской области на пожаре в жилом доме погибли два человека, которые были в гостях у мужчины.