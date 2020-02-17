Хайнань, Китай, , 04:32 — REGNUM В провинции Хайнань за прошедшие сутки впервые не зафиксировано новых случаев коронавируса. 39 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением.

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По данным официального русскоязычного портала провинции Хайнань ХайнаньЛайф, за прошедшие сутки количество пациентов, у которых выявлен коронавирус, впервые не увеличились — их осталось 162. При этом отмечен рост числа пациентов, у которых диагностировано полное выздоровление — таких 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса в провинции Хайнань объявлен карантин. Ограничен выход из кондоминиумов, закрыты все места массового скопления людей, включая пляжи.