Владивосток, , 04:30 — REGNUM Порядка 150 единиц спецтехники чистят от снега дороги в Приморье. В настоящее время проезд есть по всем направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в «Примавтодоре», предприятие работает круглосуточно и с утра, в понедельник, 17 февраля, продолжает чистить краевые трассы.

«Из-за сильного ветра в отдельных местах есть перемёты снега на дорогах, в частности в районе озера Лебединое в Хасанском районе, между Краскино и Хасаном. Сейчас там работают два грейдера и комбинированные дорожные машины», — уточнили дорожники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье обрушился сильный снегопад, спецтехника приступила к очистке дорог.