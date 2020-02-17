Петропавловск-Камчатский, , 04:04 — REGNUM За прошедшую неделю на Камчатке зарегистрировано 20 новых случаев гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора пор региону.

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Показатель заболеваемости гриппом по краю ниже уровня недельного эпидпорога на 53%, по столице региона — на 26,3%.

Все 20 новых случаев гриппа, зарегистрированных за прошедшую неделю, относятся к «вирусу B». В Роспотребнадзоре отметили, что в целом ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на Камчатке оценивается как благополучная.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край находится на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ. В регионе введен масочный режим, но жители региона отмечают дефицит масок.