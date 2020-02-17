Якутск, , 03:54 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по факту нанесения 17-летним подростком ножевого ранения сверстнику, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

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Про версии следствия, вечером 4 февраля в Якутске парень в ходе конфликта с незнакомыми подростками на почве личных неприязненных отношений нанёс два удара ножом по телу 17-летнего школьника. Мальчика доставили в больницу.

«13 февраля к следователю с явкой с повинной пришёл подозреваемый. В ходе следственных действий подтвердилась информация о том, что ранее возник конфликт между группами подростков в ходе спортивных соревнований, после которых произошла драка и причинение ножевого ранения. Информация о межнациональном конфликте не соответствует действительности», — пояснили в СУ СК республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 февраля в полицию сообщили о ножевом ранении по адресу: шоссе Энтузиастов, 18, полицейскими был обнаружен мужчина 1989 года рождения с ножевым ранением.