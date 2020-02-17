Пекин, , 03:45 — REGNUM Число жертв заражения новым типом коронавируса в провинции Китая Хубэй возросло 1969. Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Сообщается, что на сегодня удалось вылечить от коронавируса 6639 человек.

Как сообщало 17 февраля ИА REGNUM, в провинции Хубэй выявлено 1843 новых подтвержденных случаев заболевания. При этом, число подтвержденных случаев в провинции падает уже три дня подряд.

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