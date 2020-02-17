Владивосток, , 03:23 — REGNUM 14 фур, гружёных овощами, прошли на выходных из Китая в Приморье через автомобильный пункт пропуска Пограничный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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С момента введения ограничений на перемещение грузов через границу, введённых китайской стороной в целях снижения вероятности переноса коронавируса, это первая крупная поставка продуктов из КНР.

Как рассказал зампред правительства Приморья Константин Шестаков, благодаря совместной работе управленческих структур Приморья и КНР, удалось восстановить массовые поставки овощей на прилавки торговых сетей края.

«Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которые оказали большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года», — рассказал зампред.

Также он подчеркнул, что возобновление системных поставок неминуемо приведёт к возвращению прежней цены на овощи.

«Думаю, в ближайшее время можно будет наблюдать за «реакцией» наших сетей на новый товар — снижением стоимости», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНР в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели серьёзные ограничения на перемещения продовольственных товаров через границу.